«Богатыри и защитники»: Как не навредить психике ребенка игрушками в виде оружия

Каждый мальчик интересуется игрушками в виде оружия, запрещать подобные вещи не стоит, так как мальчик – это будущий защитник страны и своей семьи, заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.

«Вопрос в том, как ребенок играет с игрушкой. В России у нас каждый мальчик – это защитник, который всегда готов встать на защиту своей страны, своих близких и родных. Для мальчика нормально интересоваться оружием, историей военных действий, чтобы понять, насколько это страшно. Дети читают былины о богатырях, поэтому мечи, луки, стрелы – это все очень популярно. Никаких запретов здесь ожидать не стоит», - отметил он.

Со своей стороны, психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская добавила, что родители должны объяснять ребенку, что это за игрушки.

«В пять-шесть лет ребенок может понять, что такое пистолет, совсем малыш не поймет, что это за игрушка. В более осознанном возрасте это нормально. Пистолеты – это не опасная игрушка. Опасно то, что родители не объясняют детям, что это такое. Все зависит от того, как родители общаются с ребенком», - отметила она.

Если государство хочет создать перечень разрешенных и запрещенных игрушек, необходимо четко прописать критерии, пока это не представляется возможным, заявил ранее директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.

