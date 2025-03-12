«Богатыри и защитники»: Как не навредить психике ребенка игрушками в виде оружия
Александр Смирнов и Роза Гнедовская рассказали НСН, что мальчики всегда интересуются оружием, и это нормально.
Каждый мальчик интересуется игрушками в виде оружия, запрещать подобные вещи не стоит, так как мальчик – это будущий защитник страны и своей семьи, заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.
«Вопрос в том, как ребенок играет с игрушкой. В России у нас каждый мальчик – это защитник, который всегда готов встать на защиту своей страны, своих близких и родных. Для мальчика нормально интересоваться оружием, историей военных действий, чтобы понять, насколько это страшно. Дети читают былины о богатырях, поэтому мечи, луки, стрелы – это все очень популярно. Никаких запретов здесь ожидать не стоит», - отметил он.
Со своей стороны, психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская добавила, что родители должны объяснять ребенку, что это за игрушки.
«В пять-шесть лет ребенок может понять, что такое пистолет, совсем малыш не поймет, что это за игрушка. В более осознанном возрасте это нормально. Пистолеты – это не опасная игрушка. Опасно то, что родители не объясняют детям, что это такое. Все зависит от того, как родители общаются с ребенком», - отметила она.
Если государство хочет создать перечень разрешенных и запрещенных игрушек, необходимо четко прописать критерии, пока это не представляется возможным, заявил ранее директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.
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