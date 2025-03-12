«Антистресс, настолки и Чебурашки»: Магазины назвали самые популярные игрушки
Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов рассказал НСН, что сегодня особой популярностью пользуются игрушки по мультфильмам, включая российские и советские произведения.
Конструкторы, настольные игры и антистресс-игрушки – это топовые направления на рынке сегодня, заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.
«Самые популярные игрушки – это конструкторы, но уже не Lego, а аналоги. Сегмент настольных игр растет, очень сильно держится сегмент антистрессов- все, что можно мять, щелкать и так далее. Девочки традиционно любят Барби, мальчики любят Гуджитсу и радиоуправляемые машинки. Пазлы и головоломки – это всегда отдельный сегмент, но это не самые популярные сейчас игрушки, небольшие цифры продаж», - рассказал он.
Также он отметил, что сегодня популярностью пользуются игрушки по мультфильмам, включая российские и советские произведения.
«Сегодня классическая игрушка теряет свою роль и популярность, на замену выходят лицензионные товары. Если выходит какой-то фильм, мультик, игрушки становятся просто продвижением персонажей данного контента. Очень много игрушек по российской и советской мультипликации – «Чебурашка», «Три кота» и так далее. Это прекрасные мультфильмы, которые содержат важную информацию для детей», - заключил собеседник НСН.
Страшные игрушки приводят к развитию депрессии у детей в более старшем возрасте, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН. Она призвала родителей анализировать, почему дети выбирают игрушки, которые так или иначе связаны со смертью.
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