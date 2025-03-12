Россиян предостерегли от покупок «подержанных» игрушек для детей

Безопасность игрушек на 100% гарантируют только проверенные производители, заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН. Он призвал не покупать игрушки для детей «с рук».

«Опасны некачественные игрушки, а также те, что куплены с рук. Мне не очень нравится история, когда игрушки начинают покупать на «Авито», ребенок получает их не новыми. Это не самое правильное решение. Опасны также те игрушки, играя в которые ребенок может прийти к неправильным решениям. Если родитель участвует в играх ребенка, все объясняет, то нет ничего опасного. Игрушки для малышей производятся из гипоаллергенных материалов. Сегодня популярность набирает детская косметика, здесь тоже советую относиться очень осторожно. Желательно покупать только у проверенных производителей», - рассказал он.

Если государство хочет создать перечень разрешенных и запрещенных игрушек, необходимо четко прописать критерии, пока это не представляется возможным, заявил ранее директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.

