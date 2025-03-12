«Влияет на психику»: Психолог раскритиковала тренд на бежевые вещи для ребенка
Роза Гнедовская заявила НСН, что нейтральные цвета воспитывают в ребенка инфантильность и пассивность.
«Бежевые» мамы не понимают, что ребенок должен видеть все яркие цвета, должен развиваться всесторонне, нейтральные оттенки эстетичны только для взрослых в этом случае, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.
«Мамы сегодня часто стремятся оформить комнату ребенка в бежевых тонах, купить бежевый гардероб, бежевые игрушки. Конечно, это влияет на ребенка. Он всегда видит эту нейтральную зону, не видит никаких ярких игрушек. Это про развитие ребенка. Это практически остановка для его развития. Малыш не будет реагировать на цвета, только на бежевый, что очень плохо влияет на психику ребенка. Ребенок должен знать яркие цвета, должен развиваться всесторонне. Это не соблюдение эстетики, это нарушение психики ребенка. Если яркие цвета присутствуют, это помогает ребенку учиться справляться с эмоциями. А нейтральные цвета приводят к инфантильности и пассивности», - объяснила она.
Весной прошлого года в социальных сетях европейских и американских мамочек появился новый тренд - придерживаться бежевых цветов во всем, что касается их детей: одежды, игрушек, оформления детской комнаты, даже еды. Таких родительниц прозвали «бежевыми» мамами. Этот тренд дошел и до России.
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