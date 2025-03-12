«Кто будет решать?»: В отрасли оценили идею о перечне разрешенных игрушек
Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов заявил НСН, что сегодня игрушки регламентируются только с точки зрения качества материалов и составляющих.
Если государство хочет создать перечень разрешенных и запрещенных игрушек, необходимо четко прописать критерии, пока это не представляется возможным, заявил директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.
«В основном сейчас регламентируется качество игрушек, чтобы они не наносили физический вред ребенку. Это касается материалов изготовления, норм по громкости звуков, количеству миганий и световых элементов, чтобы не нарушать психику малыша. С точки зрения морали и этики сейчас игрушки никак не регламентируются, это никак не контролируется. Надо понимать, что психика взрослого и психика ребенка – это две разные вещи. Не всегда то, что страшно и пугает взрослого, вызывает те же эмоции у ребенка. Для ребенка самое важное в игрушке – яркость цветов, особенно на первых этапах развития», - объяснил он.
По его словам, вопрос «допуска» игрушки будет носить очень субъективный характер.
«Главное понять, кто будет определять и оценивать игрушки, по каким критериям. Есть много фобий, например, боязнь пауков. Игрушка в форме паука одному взрослому будет неприятна, а кто-то очень интересуется насекомыми. Кто будет решать, какие игрушки запрещать, вопрос. Куклы Monster High – это не сегодняшняя история, даже не этого года. Их выпустили в 2010 году впервые, это старая история, связанная с пародией на фильмы ужасов американские. Это не российская история, западная культура. Они были популярны, в 2015 сделали их перезапуск, сейчас уже третий заход. В Россию эти куклы сейчас официально не поставляются, только параллельным импортом», - рассказал собеседник НСН.
В Госдуме призвали проверить детскую продукцию фирмы Monster High, а именно, кукол в гробах. Также внимание депутатов привлекли персонажи «Корпорации монстров», «Шрека», Хагги Вагги и часть кукол Барби. Вместо них депутаты предлагают создать игрушки, которые развивают традиционные ценности. Депутатов поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он призвал создать в России специальный перечень разрешенных игрушек, как минимум, для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек, назвав существующую процедуру сертификации недостаточно эффективной.
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