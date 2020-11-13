17.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Кризис культуры: Театры и кино во время пандемии»

С 13 ноября в Москве вступают в силу новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Продлятся эти ограничения до 15 января. На этот раз под удар снова попали театры, кинотеатры и концертные площадки. Так, их наполняемость будет ограничена лишь четвертью от максимально возможной. Люди, работающие в этой сфере, уже говорят о целом ряде возникающих, в связи с новыми ограничениями, проблем. Большинство жалуется на то, что работа театров и концертных площадок при такой заполняемости станет убыточной и её будет дешевле остановить. Кроме того, для многих площадок остаётся вопросом, что делать с заранее распроданными билетами, которые распространялись ещё до того, как стало известно о новых ограничениях.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о перспективах существования театров и кино при новых противоэпидемиологических ограничениях.

Участники пресс-конференции:

Художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов;

Кинокритик Давид Шнейдеров.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

