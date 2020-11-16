Грымов: нельзя, чтобы люди отвыкли от театров

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25% от их полной вместимости. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, переходя их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.

Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов, важно не допустить, чтобы люди отвыкли от театров.

«Разрешенный лимит на продажу 25% билетов от вместимости зрительного зала – это тяжело финансово, но постановки и работу театров надо сохранить, чтобы культура существовала, чтобы не было возможности, ощущения того, что без нее можно», - сказал Грымов.

Он отметил, что в эпоху ограничений из-за коронавируса важна роль СМИ, которые в этих условиях должны больше рассказывать о театре, кино, музеях и культуре.

«Если убрать культуру из бизнеса – получится бандитизм», - считает худрук театра.

Он также выразил уверенность, что именно культура поможет выйти из страха коронавируса и тех проблем, которые он создает.

