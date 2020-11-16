В Госдуме сравнили пандемию с войной и призвали готовиться к убыткам
Депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что по сути идет война и потому убытки, в том числе и в сфере культуры, неизбежны.
Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25%. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.
Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров, по сути, идет война и потому убытки, в том числе и в сфере культуры, неизбежны.
«По сути, идет война и в войну будут огромные проблемы и огромные убытки для всех. Это общая беда и она никого стороной не обойдет», - рассказал депутат.
По его словам, по своему влиянию на внутренние процессы эта эпидемия носит характер военных действий и «эта история на много лет». Он пояснил, что терпеть эти ограничения придется, пока не появится реально действующая вакцина, которую применят во всем мире, а для этого потребуется порядка двух лет.
«Конечно, это удар по экономике, особенно экономике публичного характера – там, где контакты с людьми», - признал депутат.
Федоров призвал в связи с этим руководителей учреждений культуры планировать свою жизнь, исходя из того, что ситуация с коронавирусом не разрешится на горизонте нескольких лет.
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