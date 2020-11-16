Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.

Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов, в культуре ничего нельзя оптимизировать.

«В культуре ничего нельзя оптимизировать. Мы же не можем оптимизировать Сикстинскую капеллу – скажем, что-то многовато там на потолке нарисовано, давайте сделаем чуть поуже, чтобы не тратить много света на ее подсветку», - сказал Грымов.

Продолжая эту мысль, он заявил, что несмотря на текущие убытки, все спектакли театра «Модернъ» останутся в его репертуаре, «может быть, они будут выходить чуть реже», отметил режиссер.

«Вот буквально 25 ноября мы выходим с новым спектаклем «Кладбище понтов», мы его готовили в период пандемии и он важен для нас, это такое высказывание. Понты закончились. Политические понты закончились, экономические понты закончились. Любые понты», - поделился Грымов своим видением новой постановки.

Ранее Грымов в понедельник призвал не допустить, чтобы люди за время ограничений в пандемию отвыкли от культуры.

