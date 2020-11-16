Грымов: билеты в театр подорожают на 10-15%
Художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов в ходе пресс-конференции НСН рассказал неизбежном росте цен на билеты в театр.
Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.
Художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов в ходе пресс-конференции НСН рассказал неизбежном росте цен на билеты в театр.
«Если театр не работает, у него нет зарплат. Бюджетные дотации не позволяют выплачивать приемлемые зарплаты в театрах», - рассказал он. Грымов пояснил, что эти дотации покрывают технические работы по поддержанию здания театра, но весь коллектив живет с доходов от продаж билетов на спектакли, то есть с внебюджетных средств.
«Внебюджетные средства – это вы, зрители, которые покупают билет и сейчас при допустимой заполняемости залов в 25% некоторые театры, наверное, и мы в том числе, поднимем цены на билеты на 10-15%», - сказал худрук театра «Модернъ».
Ранее в ходе пресс-конференции Грымов заявил, что несмотря на текущие убытки, все спектакли театра «Модернъ» останутся в его репертуаре.
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