Депутат Госдумы рассказал, как можно быстро победить коронавирус

Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.

Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров, альтернатива тем мерам по борьбе с коронавирусом, которое принимают власти России и Европы, является китайский опыт жесткого карантина с привлечением военных.

«В Китае появился один больной бессимптомный – весь Китай на ушах стоит», - рассказал депутат. По его словам, надо на две недели жестко ограничить все контакты зараженных, ввести военные пайки, те, кто выявлен на производствах - на производствах и оставить, а «нарушителям карантина стреляли бы в лоб».

«Через две недели не будет ни одного больного. Но это должно быть общественное согласие, потому что власть надо передавать военным, вводить комендантский час», - рассказал Федоров.

В России за минувшие сутки выявлено 22778 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 303 пациента с коронавирусом& Накануне скончались 352 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.

Больше всего новых случаев заболевания приходится на Москву – 6360. На втором месте Санкт-Петербург, в городе выявили 2039 заболевших за сутки.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 1 948 603 заражений COVID-19.

