Коронавирусом в Госдуме болеет четверть депутатов

Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.

Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров, в Госдуме из 450 депутатов 120 находится в изоляции.

«450 депутатов в зале, из них 120 болеет и находятся в изоляции, 40 человек в больницах, один в реанимации, один умер», - рассказал он и добавил, что также коронавирусом болеет 30% губернаторов.

Федоров отметил, что депутаты относятся к тем органам, которые обеспечивают текущую жизнь, подобно транспорту или военным, а потому перейти на удаленный режим работы для них нельзя.

