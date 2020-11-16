Коронавирусом в Госдуме болеет четверть депутатов
Депутат Госдумы Евгений Федоров в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что четверть депутатов нижней палаты парламента больны коронавирусом, но это не повод закрыть Госдуму на карантин.
Москва ввела новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25 процентов. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются, перенося их в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Петербург.
Как рассказал в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров, в Госдуме из 450 депутатов 120 находится в изоляции.
«450 депутатов в зале, из них 120 болеет и находятся в изоляции, 40 человек в больницах, один в реанимации, один умер», - рассказал он и добавил, что также коронавирусом болеет 30% губернаторов.
Федоров отметил, что депутаты относятся к тем органам, которые обеспечивают текущую жизнь, подобно транспорту или военным, а потому перейти на удаленный режим работы для них нельзя.
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