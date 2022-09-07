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Анонс

Контрацепция не по карману. Почему в России падает сексуальная активность?

Информация

Начало конференции

14:00

8 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 903 594 54 37

08.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная сексуальной активности россиян.

08.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Контрацепция не по карману. Почему в России падает сексуальная активность?»

В России наблюдается резкий спад продажи презервативов. Аптечные сети с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают СМИ. При этом продажи товаров для взрослых на площадках маркетплейсов с начала года почти утроились по сравнению с январем – июнем 2021 г. Эксперты отмечают, что на сексуальную активность россиян негативно повлиял стресс, связанный с последствиями пандемии коронавируса и началом специальной военной операции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Действительно ли у россиян снижается сексуальная активность?
  • Как сильно изменились цены на средства контрацепции?
  • Как санкции сказались на поставках интимных товаров?
  • Насколько изменились расходы россиян на сексуальные развлечения?
  • Какие товары для взрослых сегодня самые востребованные?
  • Где чаще всего сегодня знакомятся сегодня online или offline?

Участники пресс-конференции:

  • СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев;
  • Совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина

Приглашены к участию:

  • Психолог или сексолог
  • Представитель сайта знакомств Mamba.ru
  • Аптекари

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: pixabay.com
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