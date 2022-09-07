08.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Контрацепция не по карману. Почему в России падает сексуальная активность?»

В России наблюдается резкий спад продажи презервативов. Аптечные сети с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают СМИ. При этом продажи товаров для взрослых на площадках маркетплейсов с начала года почти утроились по сравнению с январем – июнем 2021 г. Эксперты отмечают, что на сексуальную активность россиян негативно повлиял стресс, связанный с последствиями пандемии коронавируса и началом специальной военной операции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли у россиян снижается сексуальная активность?

Как сильно изменились цены на средства контрацепции?

Как санкции сказались на поставках интимных товаров?

Насколько изменились расходы россиян на сексуальные развлечения?

Какие товары для взрослых сегодня самые востребованные?

Где чаще всего сегодня знакомятся сегодня online или offline?

Участники пресс-конференции:

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев;

Совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина

Приглашены к участию:

Психолог или сексолог

Представитель сайта знакомств Mamba.ru

Аптекари

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

