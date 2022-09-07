08.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная сексуальной активности россиян.
08.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Контрацепция не по карману. Почему в России падает сексуальная активность?»
В России наблюдается резкий спад продажи презервативов. Аптечные сети с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают СМИ. При этом продажи товаров для взрослых на площадках маркетплейсов с начала года почти утроились по сравнению с январем – июнем 2021 г. Эксперты отмечают, что на сексуальную активность россиян негативно повлиял стресс, связанный с последствиями пандемии коронавируса и началом специальной военной операции.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Действительно ли у россиян снижается сексуальная активность?
- Как сильно изменились цены на средства контрацепции?
- Как санкции сказались на поставках интимных товаров?
- Насколько изменились расходы россиян на сексуальные развлечения?
- Какие товары для взрослых сегодня самые востребованные?
- Где чаще всего сегодня знакомятся сегодня online или offline?
Участники пресс-конференции:
- СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев;
- Совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина
Приглашены к участию:
- Психолог или сексолог
- Представитель сайта знакомств Mamba.ru
- Аптекари
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8