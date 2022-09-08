Психолог дал советы парам для укрепления сексуальных отношений

«Женщины чаще задаются вопросами, а мужчины более стабильны в этом плане. У женщины иногда идет отторжение к миру сексуальной активности, потому что есть ощущение, что: «Меня используют!». У мужчины также бывает отторжение, потому что от них чего-то хотят. Поэтому к лайфхакам: научитесь восхвалять своего мужчину, вспомните, почему вы за этого мужчину вышли замуж, или начали с ним встречаться. Если женщины будут вспоминать и чаще проговаривать те чувства, которые они испытывают, то мужчины начнут становиться активнее и нести домой подарки», - сказал Ложкин.

Также он рекомендовал мужчинам чаще говорить своим избранницам комплименты.

«Многие из нас забыли, что рядом с нами те женщины, ради которых мы не спали, завоевывали, много нервничали, ради которых мы работаем. Неплохо было бы напоминать им насколько они прекрасны. Почаще нужно проговаривать эти простые вещи», - добавил Ложкин.

Ранее Александр Ложкин в пресс-центре НСН отмечал, что россияне чаще всего приходят к психологам с проблемами сексуального характера, 8 из 10 пар сталкиваются с этим.

