Психолог дал советы парам для укрепления сексуальных отношений
Пары должны относиться друг к другу более чувственно, чтобы не было отторжения к миру сексуальной активности, отметил в эфире НСН Александр Ложкин.
Мужчине нужно стараться как можно чаще делать комплименты своей женщине, а ей в свою очередь следует восхвалять мужчину, после чего он станет активнее и будет нести домой подарки, посоветовал психолог Александр Ложкин в пресс-центре НСН.
«Женщины чаще задаются вопросами, а мужчины более стабильны в этом плане. У женщины иногда идет отторжение к миру сексуальной активности, потому что есть ощущение, что: «Меня используют!». У мужчины также бывает отторжение, потому что от них чего-то хотят. Поэтому к лайфхакам: научитесь восхвалять своего мужчину, вспомните, почему вы за этого мужчину вышли замуж, или начали с ним встречаться. Если женщины будут вспоминать и чаще проговаривать те чувства, которые они испытывают, то мужчины начнут становиться активнее и нести домой подарки», - сказал Ложкин.
Также он рекомендовал мужчинам чаще говорить своим избранницам комплименты.
«Многие из нас забыли, что рядом с нами те женщины, ради которых мы не спали, завоевывали, много нервничали, ради которых мы работаем. Неплохо было бы напоминать им насколько они прекрасны. Почаще нужно проговаривать эти простые вещи», - добавил Ложкин.
Ранее Александр Ложкин в пресс-центре НСН отмечал, что россияне чаще всего приходят к психологам с проблемами сексуального характера, 8 из 10 пар сталкиваются с этим.
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