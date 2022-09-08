Психолог заявил, что COVID повлиял на снижение сексуальной активности россиян

«Коронавирус сказался на снижении сексуальной активности россиян. Ковид – это страх общения с людьми, страх прикасаться друг к другу. Люди стали реже знакомиться, выходить на улицу, общаться. Им проще стало выходить в соцсети, там вести переписку, удовлетворение также идет онлайн. Сейчас, конечно, немного проще: эта тема начинает спадать, люди выходят на улицу гулять», - сказал Ложкин.

Ранее Александр Ложкин в пресс-центре НСН дал советы парам для укрепления сексуальных отношений.

