Психолог заявил, что COVID повлиял на снижение сексуальной активности россиян

В коронавирус людям было проще выходить в онлайн, а не знакомиться в жизни, отметил в эфире НСН Александр Ложкин. 

Коронавирус повлиял на снижение сексуальной активности россиян, люди боялись контактировать друг с другом, но сейчас ситуация обстоит намного лучше, рассказал психолог Александр Ложкин в пресс-центре НСН.

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«Коронавирус сказался на снижении сексуальной активности россиян. Ковид – это страх общения с людьми, страх прикасаться друг к другу. Люди стали реже знакомиться, выходить на улицу, общаться. Им проще стало выходить в соцсети, там вести переписку, удовлетворение также идет онлайн. Сейчас, конечно, немного проще: эта тема начинает спадать, люди выходят на улицу гулять», - сказал Ложкин.

Ранее Александр Ложкин в пресс-центре НСН дал советы парам для укрепления сексуальных отношений.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
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