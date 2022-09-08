Совладелица секс-шопа заявила о недоверии россиян к отечественным презервативам

«Люди не доверяют российским презервативам. Они доверяют даже больше китайским, чем российским. Когда человек пользуется презервативом, он хочет быть уверен, что он не порвется в самый неподходящий момент. Даже если мы начнем усиливать производство, будут открываться новые заводы, я не уверена, что быстро в сознании людей произойдет замена мысли о том, что не надо пользоваться российскими презервативами», - сказала Шамонина.

Ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН отметил, что продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой.

