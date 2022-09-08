Совладелица секс-шопа заявила о недоверии россиян к отечественным презервативам
Россияне доверяют намного больше презервативам китайского производства, отметила в эфире НСН Есения Шамонина.
Россияне не доверяют отечественным презервативам, даже если будет усиливаться производство, это вряд ли изменит ситуацию, рассказала совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН.
«Люди не доверяют российским презервативам. Они доверяют даже больше китайским, чем российским. Когда человек пользуется презервативом, он хочет быть уверен, что он не порвется в самый неподходящий момент. Даже если мы начнем усиливать производство, будут открываться новые заводы, я не уверена, что быстро в сознании людей произойдет замена мысли о том, что не надо пользоваться российскими презервативами», - сказала Шамонина.
Ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН отметил, что продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- СМИ: Взрыв прогремел в квартире на северо-западе Москвы
- Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет
- Система ПВО сбила две ракеты над Белгородом
- Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов РФ
- СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
- Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории
- В России зафиксировали второй случай оспы обезьян
- Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России
- Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян
- Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $675 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru