Совладелица секс-шопа заявила о недоверии россиян к отечественным презервативам

Россияне доверяют намного больше презервативам китайского производства, отметила в эфире НСН Есения Шамонина. 

Россияне не доверяют отечественным презервативам, даже если будет усиливаться производство, это вряд ли изменит ситуацию, рассказала совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН.

«Очередь на презервативы»: Как меняется российский рынок резиновых изделий

«Люди не доверяют российским презервативам. Они доверяют даже больше китайским, чем российским. Когда человек пользуется презервативом, он хочет быть уверен, что он не порвется в самый неподходящий момент. Даже если мы начнем усиливать производство, будут открываться новые заводы, я не уверена, что быстро в сознании людей произойдет замена мысли о том, что не надо пользоваться российскими презервативами», - сказала Шамонина.

Ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН отметил, что продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ДовериеРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры