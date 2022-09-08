Аналитик заявил об активном росте продаж секс-игрушек на маркетплейсах
Продажи игрушек для взрослых на Wildberries выросли в 10 раз, отметил в эфире НСН Дмитрий Ермолаев.
Продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой, рассказал СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Если мы будем смотреть динамику маркетплейсов, то мы видим, что если в оффлайне продажи падают, то в онлайне они активно растут. Если мы посмотрим на первое полугодие 2021 года, то увидим, как активно начинают набираться продажи на Wildberries. Там объем продаж вырос в 10 раз. Если мы посмотрим суммарные продажи Wildberries и OZON по сравнению с прошлым полугодием, то мы увидим рост на 400%. Если сравнивать первые полугодия 2021 и 2022 годов, то мы видим рост средних чеков на OZON – на 16%. Незначительно увеличился средний чек на Wildberries, он вырос всего на 3%», - сказал Ермолаев.
Он также отметил, что россиянам намного легче приобрести товары на маркетплейсе, нежели в секс-шопе, исходя из конфиденциальности процесса.
«На маркетплейсе легче покупать, чем идти в оффлайн точку. Здесь любой товар можно получить в течение пары часов на дом и сохранить свою конфиденциальность. Грамотные продавцы соблюдают конфиденциальность. Если на маркетплейсе вы покупаете у грамотного продавца, то товар придет обязательно в непрозрачной, черной упаковке. Бывают ляпы, когда продавец не понимает сферу и отправляет товар в обычной прозрачной упаковке. Такой продавец сразу получает кучу минусовых отзывов и такой товар больше никто не купит», - добавил Ермолаев.
Ранее совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН отмечала, что падение продаж презервативов не особо заметны, в то время как падение продаж игрушек для взрослых с марта достигло 20%.
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