Россиянам рассказали о падении спроса на игрушки для взрослых на 20%
Падение продаж презервативов не так заметно, потому что многие перешли на маркетплейсы, отметила в эфире НСН Есения Шамонина.
Падение продаж презервативов не особо заметны, в то время как падение продаж игрушек для взрослых с марта достигло 20%, рассказала совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина в пресс-центре НСН.
«Продажа презервативов в наших магазинах осталась на таком же уровне по количеству штук. Здесь могут быть разные причины: у нас немного подросли другие категории. Вполне возможно, что продажи уменьшились, но это не особо заметно. Возможно, сыграло роль то, что люди массово закупались в марте. Но, опять же, еще одна причина – это уход на маркетплейсы. Но в целом настроение в наших гостях магазинов изменилось. А именно изменилось желание что-то пробовать. При этом по игрушкам для взрослых действительно есть спад, просадка на 20%. С марта клиентов действительно стало меньше», - сказала Шамонина.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group сообщали, что с начала 2022 года российские аптеки продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.
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