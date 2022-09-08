Психолог рассказал о сексуальных проблемах у семейных пар

У многих семейных пар секс отсутствует полгода и даже год, отметил в эфире НСН Александр Ложкин. 

Россияне чаще всего приходят к психологам с проблемами сексуального характера, 8 из 10 пар сталкиваются с этим, рассказал психолог Александр Ложкин в пресс-центре НСН.

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«Одна из основных проблем, с которой сталкиваются психологи, когда приходят люди – это проблемы сексуального характера. С такими проблемами приходят 8 из 10 пар. У многих семейных пар секс, бывает, отсутствует на протяжении полугода и года. Поэтому растет спрос на секс-игрушки, потому что люди не могут найти общий язык, как-то сбросить напряжение. Конечно, очень сильно повлиял карантин, так как люди остались наедине со своими эмоциями в замкнутом пространстве. Чаще всего в секс-шоп люди приходят покупать игрушки парами после того, как приходят к психологу. После общения с психологом они укрепляют отношения разнообразием», - сказал Ложкин.

Ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН отметил, что продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПсихологиРоссия
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