Психолог рассказал о сексуальных проблемах у семейных пар
У многих семейных пар секс отсутствует полгода и даже год, отметил в эфире НСН Александр Ложкин.
Россияне чаще всего приходят к психологам с проблемами сексуального характера, 8 из 10 пар сталкиваются с этим, рассказал психолог Александр Ложкин в пресс-центре НСН.
«Одна из основных проблем, с которой сталкиваются психологи, когда приходят люди – это проблемы сексуального характера. С такими проблемами приходят 8 из 10 пар. У многих семейных пар секс, бывает, отсутствует на протяжении полугода и года. Поэтому растет спрос на секс-игрушки, потому что люди не могут найти общий язык, как-то сбросить напряжение. Конечно, очень сильно повлиял карантин, так как люди остались наедине со своими эмоциями в замкнутом пространстве. Чаще всего в секс-шоп люди приходят покупать игрушки парами после того, как приходят к психологу. После общения с психологом они укрепляют отношения разнообразием», - сказал Ложкин.
Ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН отметил, что продажи презервативов и секс-игрушек на маркетплейсах активно растут, при этом идет рост среднего чека, однако совсем небольшой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Норвегия поставит на Украину 160 реактивных ракет
- Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов РФ
- СМИ: Блинкен неожиданно приехал в Киев
- Минувшее лето в Европе стало самым жарким в истории
- В России зафиксировали второй случай оспы обезьян
- Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России
- Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян
- Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $675 млн
- Верховный суд признал экстремистскими три украинские националистические организации
- Российские войска отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru