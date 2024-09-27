30.09.2024 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Контратака рубля: Сколько будет стоить валюта в октябре?»

Рубль по итогам сентября опустился до годовых минимумов относительно юаня и евро, а доллар поднялся до максимума весны. На 30 сентября придётся пик налоговых платежей, что может привести к повышению курса рубля. Это не единственное событие, которого экономисты ждут на следующей неделе. Банк России опубликовал официальный курс валют на ближайшие 3 дня — с 28 по 30 сентября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.

Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне ₽92,7126, евро — ₽103,4694, юаня — ₽13,2163.

Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае 2024 года, после того как значительно укрепился в летние месяцы. Аналитики не исключают, что в IV квартале текущего года нацвалюта продолжит слабеть.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов;

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Каков прогноз валюты на осень 2024?

С чем связано ослабление рубля?

Как сегодняшняя ситуация с рублем скажется на инфляции?

Ожидать ли роста цен ближе к концу года?

В чем сегодня выгодно россиянам хранить средства?

Куда инвестировать?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



