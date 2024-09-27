30.09.2024 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Контратака рубля: Сколько будет стоить валюта в октябре?»
Рубль по итогам сентября опустился до годовых минимумов относительно юаня и евро, а доллар поднялся до максимума весны. На 30 сентября придётся пик налоговых платежей, что может привести к повышению курса рубля. Это не единственное событие, которого экономисты ждут на следующей неделе. Банк России опубликовал официальный курс валют на ближайшие 3 дня — с 28 по 30 сентября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.
Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне ₽92,7126, евро — ₽103,4694, юаня — ₽13,2163.
Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае 2024 года, после того как значительно укрепился в летние месяцы. Аналитики не исключают, что в IV квартале текущего года нацвалюта продолжит слабеть.
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов;
- Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Каков прогноз валюты на осень 2024?
- С чем связано ослабление рубля?
- Как сегодняшняя ситуация с рублем скажется на инфляции?
- Ожидать ли роста цен ближе к концу года?
- В чем сегодня выгодно россиянам хранить средства?
- Куда инвестировать?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8