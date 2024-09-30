Экономист Змиев: ЦБ «завел себя в тупик» с ценоопределением на валюты

Ситуация с рублем на валютном рынке является спокойной и непредсказуемой, отметил в эфире НСН Евгений Змиев. 

Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

«Сейчас ЦБ завел себя в тупик, мы находимся в нем уже несколько месяцев с ценоопределением на валюты, но ЦБ он устраивает. У нас биржа стала государственной, крупнейшие банки – государственные. В 1990-е инициировали создание частных банков и частной межбанковской биржи, так что торги валютой можно было бы возобновить. Но раз этого не делают, значит, ЦБ все устраивает», - сказал Змиев.
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Он отметил, что ситуацию с рублем на валютном рынке можно назвать «спокойной и непредсказуемой».

«Ситуацию с рублем на валютном рынке могу охарактеризовать двумя словами: спокойная и непредсказуемая. Спокойная, потому что мы понимаем, что торги валютой на Мосбирже прекратились в связи с санкциями, и о курсе валют нас извещает ЦБ. Непредсказуемая, потому что только ЦБ и является источником информации об официальных курсах. Как они формируются, мы не знаем, прозрачности нет. Формируются они, как нам сообщают, по сделкам крупнейших банков, а они являются зависимым от государства. И рыночная ситуация по сделкам крупнейших банков – тоже не рыночная. Экспортеры обязаны продавать часть валютной выручки, но банки не обязаны покупать ее по лучшей цене. Какую выставят – та и будет официальным курсом на следующий день», - добавил Змиев.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что россиянам в будущем будет крайне некомфортно держать доллар и евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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