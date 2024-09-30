«Национальное достояние»: Золото назвали надежной инвестицией для россиян
30 сентября 202411:15
Николай Грутов
Покупая золото и бриллианты, граждане поддерживают экономику России, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Инвестирование в золото и бриллианты будет перспективным для россиян в ближайшие десятилетия, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«С точки зрения сохранения своих денег в условиях инфляции, я бы сказал, что важным и перспективным на ближайшие годы, а может, и десятилетия, будет инвестирование в золото и бриллианты. Понятная история, поскольку мы добываем и то, и другое на территории РФ. У нас есть зарождающаяся система обращения золота и драгоценных камней, драгметаллов. До определенного момента был НДС на их покупку, а сегодня мы его отменили. Начинает работать система обратного выкупа бриллиантов, о нем не так давно говорила компания «Алроса». Золото и бриллианты – это наше национальное достояние. Покупая их, мы поддерживаем нашу экономику», - сказал Кирьянов.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что россиянам в будущем будет крайне некомфортно держать доллар и евро, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru