Экономист предрек доллар по 150 рублей и вспомнил дефолт 1998 года

Он отметил, что процесс раскручивания маховика инфляции, как было в 1990-е, только набирает силу.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда курс доллара топчется вокруг 90 рублей, курс евро – в районе 101-103 рублей, юаня – 12-13 рублей. При этом ЦБ повышает ключевую ставку, заявляя, что не удается удержать инфляцию, она набирает обороты, и когда будет остановка, неизвестно. Уже кулуарно говорят о повышении ставки до 23% годовых, уже прощупывают точки, вбрасывая 52% годовых... Мы понимаем, что процесс раскручивания маховика инфляции, как было в 1990-е, только набирает силу. Соответственно, какими будут курсы, непонятно. Зато ясно: если курс во время инфляции стоит, это значит, что инфляционная составляющая в курс своевременно не закладывается. А значит, происходит разрыв между реальной и номинальной стоимостью валюты. И, соответственно, когда-нибудь он рванет, и этот разрыв сократится до нуля. Вспоминая дефолт 1998 года: тогда это и произошло. Разрыв между номинальной стоимостью в 6 рублей за доллар и реальной стоимостью в 18-24 рубля за доллар. И экономический баланс был выровнен», - добавил собеседник НСН.

Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».

