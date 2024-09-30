«Экспорт и праздники»: Названы причины ослабления рубля
К концу октября курс рубля может несколько укрепиться, отметил в эфире НСН Илья Федоров.
Курс рубля упал из-за роста процентных ставок по юаням, праздников в Китае и увеличения экспорта нефти в КНР, заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН.
«Мы видим плавное ослабление номинального курса рубля до 94 (за доллар) на конец года. Мы уже близки к этим значениям. Текущие цифры в моменте обусловлены краткосрочными и среднесрочными факторами. Среднесрочный эффект дает рост процентных ставок по юаням. Был скачок на Мосбирже, разрыв в ликвидности. Юаневые ставки стали расти, эта валюта стала привлекательной для экспортеров, которые еще совсем недавно конвертировали всю валюту в рубли. Второй момент – праздники в Китае, сейчас банки в Китае неделю не работают, шло авансирование валютных платежей за импорт, что вызвало резкий спрос на валюту. И третье – у нас восстанавливается товарооборот с Китаем, экспорт нефти вырос как физически, так и в деньгах. Не знаю, как пошли платежи, но статистика говорит, что Китай активизировал процесс торговли и пошел импорт. И сейчас курс начинает возвращаться ближе к 95 рублям за доллар, в то время как летом он находился ниже своего равновесного уровня», - сказал Федоров.
По его словам, к концу октября курс рубля может немного укрепиться.
«Мы видим возможность, что к концу октября курс рубля может несколько укрепиться. В прошлом году курс рубля к юаню в этот период ослаб на рубль, а потом вернулся назад», - добавил собеседник НСН.
Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».
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