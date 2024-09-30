Кирьянов: Россиянам будет крайне некомфортно «общаться» с долларом в будущем

Он отметил, что российские банки сегодня «придираются» к наличным долларам, если они находятся в неидеальном состоянии.

«Сегодня начинают придираться даже к качеству бумаги. Это не наша новация, во многих станах, например, принимают только доллары нового образца, чистые, не рваные. В какой-то момент долларовая масса, которая не соответствует вот таким критериям, может вообще оказаться -30, -50% к стоимости», - добавил собеседник НСН.

Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».

