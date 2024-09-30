Кирьянов: Россиянам будет крайне некомфортно «общаться» с долларом в будущем
Российские банки сегодня «придираются» к наличным долларам, если они находятся в неидеальном состоянии, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Россиянам в будущем будет крайне некомфортно держать доллар и евро, уже сегодня в РФ действует много ограничений, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Считаю правильным регулирование внутри страны с тем, чтобы с парой доллар-евро россиянам было общаться совсем некомфортно. Сейчас это уже достаточно некомфортно, потому что есть ограничения на снятие валюты с валютных счетов, также надо еще поискать, где поменять валюту. Думаю, что в будущем эта ситуация будет ухудшаться для держателей доллара-евро. Возможны на стороне банков и кредитных организаций серьезные спреды, разрыв между официальным курсом Центробанка и курсом покупки валюты в сторону снижения. Сегодня, покупая для инвестиций и сохранения средств какую-то из этих валют, нужно понимать, что они где-то могут отрасти, но мы не знаем, что будет через год или три в плане оборачиваемости этих денег», - сказал Кирьянов.
Он отметил, что российские банки сегодня «придираются» к наличным долларам, если они находятся в неидеальном состоянии.
«Сегодня начинают придираться даже к качеству бумаги. Это не наша новация, во многих станах, например, принимают только доллары нового образца, чистые, не рваные. В какой-то момент долларовая масса, которая не соответствует вот таким критериям, может вообще оказаться -30, -50% к стоимости», - добавил собеседник НСН.
Официальный курс доллара США на понедельник, 30 сентября, установлен на уровне 92,7126 рубля, евро – 103,4694 рубля, юаня – 13,2163 рубля. Рубль вернулся к показателям, которые были зафиксированы в мае, после того как значительно укрепился в летние месяцы, передает «Радиоточка НСН».
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