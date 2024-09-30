«Больная тема»: Россиян призвали инвестировать в ценные бумаги

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что сегодня инвестиции в недвижимость перестают работать.

«Инвестиции в недвижимость – больная тема, потому что сегодня они перестают работать как механизм даже сохранения (средств). Чтобы начать зарабатывать на инвестициях в недвижимость, нужно подождать лет 30… Поэтому из сказанного фактически остаются только инвестиции в депозиты и ОФЗ», - указал он.

Илья Федоров добавил, что инвестиции в недвижимость понятны для финансово неграмотной части населения.

«Отчасти соглашусь, инвестиции в недвижимость – не самые доходные с точки зрения математики, но здесь вопрос веры. Население у нас не очень финансово грамотное, поэтому это понятный для них инструмент. К тому же у нас есть дефицит по жилью в стране, и процедура покупки недвижимости стала относительно простой», - подчеркнул он.

Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что россиянам в будущем будет крайне некомфортно держать доллар и евро, передает «Радиоточка НСН».

