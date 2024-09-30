«Больная тема»: Россиян призвали инвестировать в ценные бумаги
Инструментов для инвестиций в России не так много, валюта – не самый «вкусный» по разным причинам, отметил в эфире НСН Илья Федоров.
Инструментов для инвестиций в РФ не так много, основные – это депозиты и надежные ценные бумаги, заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в пресс-центре НСН.
«Инструментов не так много… Валюта – не самый вкусный инструмент по самым разным причинам. Золото – история не такая долгосрочная и интересная, как может показаться на первый взгляд… У нас есть депозиты ОФЗ (облигации федерального займа – ред. НСН), тот, кто предпочитает реальные активы, идет в недвижимость. Население в «бетон» у нас верит. Валюта перестала быть надежным инструментом, особенно наличная. С юанями ситуация еще не развернулась настолько широко, как было с долларом и евро до 2022 года. Инструментов мало, фактически – это депозиты и надежные ценные бумаги», - сказал Федоров.
В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что сегодня инвестиции в недвижимость перестают работать.
«Инвестиции в недвижимость – больная тема, потому что сегодня они перестают работать как механизм даже сохранения (средств). Чтобы начать зарабатывать на инвестициях в недвижимость, нужно подождать лет 30… Поэтому из сказанного фактически остаются только инвестиции в депозиты и ОФЗ», - указал он.
Илья Федоров добавил, что инвестиции в недвижимость понятны для финансово неграмотной части населения.
«Отчасти соглашусь, инвестиции в недвижимость – не самые доходные с точки зрения математики, но здесь вопрос веры. Население у нас не очень финансово грамотное, поэтому это понятный для них инструмент. К тому же у нас есть дефицит по жилью в стране, и процедура покупки недвижимости стала относительно простой», - подчеркнул он.
Ранее Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отметил, что россиянам в будущем будет крайне некомфортно держать доллар и евро, передает «Радиоточка НСН».
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