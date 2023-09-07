12.09.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китайцы дорожают. Как изменятся цены на авто до конца года?»

По итогам августа этого года в России было продано около 109,7 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель в 2,6 раза превышает показатель августа прошлого года. И это несмотря на то, что средневзвешенная цена машины к августу приблизилась к 3 млн руб. При этом в августе, на фоне резкого роста курса доллара, сразу 14 автопроизводителей повысили цены на свои автомобили. В частности, это автомобили «Москвич», FAW, Haval, GAC, Geely, Changan, Chery и Omoda. И как оказалось, это может быть не предел. По заявлению авто экспертов - ослабление рубля и выросший с 1 августа утильсбор приведут к тому, что автомобили в России уже к декабрю могут подорожать еще на 30%.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Какие марки машин чаще выбирают клиенты?

Как ослабление рубля сказался на ценах авто?

Каков прогноз цен до конца года. Будет ли повышение?

Какие марки авто больше всего подорожали?

Какова сегодня средняя стоимость нового автомобиля?

Какова ситуация с предложениями авто на рынке?

Какова ситуация с комплектующими?

Растет ли популярность электрокаров?

Участники пресс-конференции:

Директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин;

Генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко;

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

