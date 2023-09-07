12.09.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китайцы дорожают. Как изменятся цены на авто до конца года?»
По итогам августа этого года в России было продано около 109,7 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель в 2,6 раза превышает показатель августа прошлого года. И это несмотря на то, что средневзвешенная цена машины к августу приблизилась к 3 млн руб. При этом в августе, на фоне резкого роста курса доллара, сразу 14 автопроизводителей повысили цены на свои автомобили. В частности, это автомобили «Москвич», FAW, Haval, GAC, Geely, Changan, Chery и Omoda. И как оказалось, это может быть не предел. По заявлению авто экспертов - ослабление рубля и выросший с 1 августа утильсбор приведут к тому, что автомобили в России уже к декабрю могут подорожать еще на 30%.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- Какие марки машин чаще выбирают клиенты?
- Как ослабление рубля сказался на ценах авто?
- Каков прогноз цен до конца года. Будет ли повышение?
- Какие марки авто больше всего подорожали?
- Какова сегодня средняя стоимость нового автомобиля?
- Какова ситуация с предложениями авто на рынке?
- Какова ситуация с комплектующими?
- Растет ли популярность электрокаров?
Участники пресс-конференции:
- Директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин;
- Генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко;
- Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8