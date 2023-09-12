«BMW дороже на 100%»: Как параллельный импорт изменил цены на автомобили
Директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин заявил, что китайские автомобили подорожали до 30%.
По параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет, заявил директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН. Он отметил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.
«За 2023 года китайские бренды подорожали от 20 до 30%, некоторые модели даже подешевели. Если говорим про среднюю стоимость, в нашем портфеле это 4 миллиона – стоимость нового автомобиля. Рост цен обусловлен тем, что набор машин поменялся, приходят по параллельному импорту в основном большие машины. Некоторые модели выросли в цене драматично, доходит и до 100%, но это все-таки нишевые автомобили, например, некоторые модели BMW. Эти машины у нас приходят из Казахстана и так далее», - отметил он.
Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН оценил средневзвешенную цену на автомобиль за август в 2,7 миллиона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
- Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
- Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
- МЧС: На территории завода в Башкирии загорелась мазутная яма
- Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ
- Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде
- Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном
- Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек
- Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине
- Путин: Россия не может прекратить боевые действия во время контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru