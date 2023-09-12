«Kia и Hyundai»: В отрасли рассказали, какие автомобили исчезли из России

Из России пропал сегмент массовых моделей автомобилей, включая Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.

«За последние три-четыре месяца в Россию ввозилось и производилось автомобилей больше, чем продавалось. То есть, склады пополнились, дефицита нет. В июле-августе было ввезено 70-80 тысяч автомобилей, порядка 50 тысяч было произведено. Это каждый месяц. Но точечно на какие-то марки есть дефицит. Например, потребители хотят купить Kia, Hyundai, Toyota и так далее, но этих машин крайне мало. Их пытаются перенацеливать на другой модельный ряд. Огромный сегмент в России был сформирован за счет массовых моделей – Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio и так далее. Этого сегмента не стало вообще», - рассказал он.

По параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет, заявил директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН. Он отметил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.

