«Спрос растет!»: В отрасли заявили о восстановлении автомобильного рынка
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за август было продано 110 тысяч новых автомобилей.
Автомобильный рынок в России восстанавливается, спрос растет, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН. По его словам, за август было продано 110 тысяч новых автомобилей.
«Спрос на автомобили есть, спрос растущий, рынок восстанавливается. То падение, которое было в прошлом году, оно было настолько глубоким, что уже 15-16 месяцев мы наблюдаем ежемесячно прирост продаж. За август порядка 110 тысяч новых легковых автомобилей продано. Первые две недели сентября тоже положительные по этим показателям. Рынок продолжает восстанавливаться, несмотря на цены и ограничения», - рассказал он.
В августе на фоне резкого роста курса доллара, сразу 14 автопроизводителей повысили цены на свои автомобили. В частности, это автомобили «Москвич», FAW, Haval, GAC, Geely, Changan, Chery и Omoda. И как оказалось, это может быть не предел. По заявлению авто экспертов - ослабление рубля и выросший с 1 августа утильсбор приведут к тому, что автомобили в России уже к декабрю могут подорожать еще на 30%.
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