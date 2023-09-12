«За 2,5 миллиона рублей»: Спрос на электромобили в России удвоился
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что доля рынка приближается к 1,5%.
Спрос на электромобили среди россиян активно растет, инфраструктура в городах активно наращивается, заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.
«В России продажи электрокаров не так велики, но динамика отличная – рост в 2-3 раза. Сейчас полторы тысяч в месяц таких автомобилей продается, это приближение к 1,5% рынка, хотя год назад было 0,1%. В ближайшем будущем будет 3-5%. В Москве, Питере инфраструктура есть, в регионах активно наращивается. На дальние расстояния еще пока сложно, это все-таки городская тема. У нас порядка четырех тысяч станций, где можно зарядиться», - рассказал он.
Со своей стороны, директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин рассказал о ценах на электромобили, которые набирают популярность.
«Наши клиенты очень довольны китайцами-электрокарами, есть даже льготы для электромобилей для проезда по трассам. Есть приложения, которые показывают заправки. В городе много поддержек – парковки и так далее. Сейчас электромобиль в России стоит от 3,5 миллионов (Москвич, например) до 15 миллионов. «Эволют» можно купить за 2,5 миллиона. Мой прогноз, что каждый месяц будет прирост продаж очень быстрый», - сказал он.
По параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет, заявил директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН. Он отметил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.
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