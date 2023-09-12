Дилеры сравнили средние цены на китайские и российские автомобили
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков оценил среднюю цену по рынку в 2,7 миллиона.
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в пресс-центре НСН оценил средневзвешенную цену на автомобиль за август в 2,7 миллиона.
«То, что цены растут, это огромная тема. Деваться некуда. Цены можно считать по-разному – по каждым моделям или средневзвешенную. Эта цена учитывает и объемы продаж по каждым маркам и изменения самих цен. Сейчас средневзвешенная цена составляет порядка 2,7 миллиона, если брать на август этого года. Прирост порядка 15-18%, если с начала года смотреть», - рассказал он.
Со своей стороны, директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН сравнил средние цены на китайские и российские авто.
«Средняя цена китайских автомобилей составляет 3,2 миллиона по сентябрю. На российские автомобили – от 2,5 миллионов до 3 миллионов, это «Москвич», цена зависит от комплектации», - отметил он.
В августе на фоне резкого роста курса доллара, сразу 14 автопроизводителей повысили цены на свои автомобили. В частности, это автомобили «Москвич», FAW, Haval, GAC, Geely, Changan, Chery и Omoda.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru