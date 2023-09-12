«Итальянские дизайнеры»: Китайский автопром составил конкуренцию премиальным брендам
Генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко заявил, что у нового поколения россиян нет никаких предрассудков относительно китайских автомобилей.
Китайские автомобили покоряют сердца водителей нового поколения, заявил генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«Это вопрос маркетинга. Премиальные бренды – это просто десятки лет маркетинга, по техническим оснащениям это очень тонкая грань, где премиум, а где нет. Это вопрос вложений и имиджа. Мы мечтали сто лет прикоснуться к чему-то западному. Конечно, когда это стало возможно, от этого сложно отказаться. Новое поколение уже по-другому воспринимает новые бренды. Если говорить про китайские автомобили, они стали лучше», - рассказал он.
Со своей стороны, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что Китай очень сильно шагнул вперед с точки зрения качества автомобилей.
«Итальянские дизайнеры, немецкие инженеры последние двадцать лет работали над китайскими автомобилями. В китайский автопром было вложено очень много. Я знаю людей, которые пересаживались с Mercedes на китайские электрокары, они были в восторге», - отметил он.
По параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет, заявил директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН. Он отметил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
- ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным
- Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области
- Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу
- Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество
- Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
- Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
- Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru