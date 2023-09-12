«Итальянские дизайнеры»: Китайский автопром составил конкуренцию премиальным брендам

Китайские автомобили покоряют сердца водителей нового поколения, заявил генеральный директор АВТОДОМ Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Это вопрос маркетинга. Премиальные бренды – это просто десятки лет маркетинга, по техническим оснащениям это очень тонкая грань, где премиум, а где нет. Это вопрос вложений и имиджа. Мы мечтали сто лет прикоснуться к чему-то западному. Конечно, когда это стало возможно, от этого сложно отказаться. Новое поколение уже по-другому воспринимает новые бренды. Если говорить про китайские автомобили, они стали лучше», - рассказал он.

Со своей стороны, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков добавил, что Китай очень сильно шагнул вперед с точки зрения качества автомобилей.

«Итальянские дизайнеры, немецкие инженеры последние двадцать лет работали над китайскими автомобилями. В китайский автопром было вложено очень много. Я знаю людей, которые пересаживались с Mercedes на китайские электрокары, они были в восторге», - отметил он.

По параллельному импорту завозятся большие автомобили, поэтому средняя цена сильно растет, заявил директор РОЛЬФ Якиманка, РОЛЬФ Дмитровка, РОЛЬФ Северо-Запад Александр Истомин в пресс-центре НСН. Он отметил, что некоторые модели BMW подорожали на 100%.

