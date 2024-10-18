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«Китаец» по цене BMW. Как сегодня живет российский авторынок

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Начало конференции

11:00

24 октября 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 916 107 77 34

24.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китаец» по цене BMW. Как сегодня живет российский авторынок»?

В сентябре этого года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц, сообщает Минпромторг РФ. С января по сентябрь 2024 года рынок новых автомобилей составил 1,34 млн единиц, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи новых автомобилей российского производства составили 585 тыс. единиц, что означает рост на 29%. По итогам первых восьми месяцев 2024 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию 705,5 тыс. автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как утверждают эксперты, китайские автомобили к концу 2024 года могут подорожать на 300 тысяч рублей. При этом уже сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

  • Как сегодня себя чувствует авторынок?
  • Кто является лидером рынка легковых автомобилей в России?
  • Какой объем на российском авторынке приходится на китайских производителей?
  • Как сильно изменились цены за последний год?
  • Ожидать ли серьезного подорожания?
  • Как меняется рынок поддержанных авто?
  • Сколько сегодня стоит поддержанный автомобиль?
  • Какова ситуация на ранке запчастей и комплектующих?

Участники пресс-конференции:

  • Николай Иванов - Директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ;
  • Андрей Каменский - Директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон;
  • Сергей Удалов – Главный редактор сайта АВТОСТАТ;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС / AP

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