24.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китаец» по цене BMW. Как сегодня живет российский авторынок»?
В сентябре этого года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц, сообщает Минпромторг РФ. С января по сентябрь 2024 года рынок новых автомобилей составил 1,34 млн единиц, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи новых автомобилей российского производства составили 585 тыс. единиц, что означает рост на 29%. По итогам первых восьми месяцев 2024 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию 705,5 тыс. автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как утверждают эксперты, китайские автомобили к концу 2024 года могут подорожать на 300 тысяч рублей. При этом уже сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.
- Как сегодня себя чувствует авторынок?
- Кто является лидером рынка легковых автомобилей в России?
- Какой объем на российском авторынке приходится на китайских производителей?
- Как сильно изменились цены за последний год?
- Ожидать ли серьезного подорожания?
- Как меняется рынок поддержанных авто?
- Сколько сегодня стоит поддержанный автомобиль?
- Какова ситуация на ранке запчастей и комплектующих?
Участники пресс-конференции:
- Николай Иванов - Директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ;
- Андрей Каменский - Директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон;
- Сергей Удалов – Главный редактор сайта АВТОСТАТ;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8