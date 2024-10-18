24.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Китаец» по цене BMW. Как сегодня живет российский авторынок»?

В сентябре этого года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц, сообщает Минпромторг РФ. С января по сентябрь 2024 года рынок новых автомобилей составил 1,34 млн единиц, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи новых автомобилей российского производства составили 585 тыс. единиц, что означает рост на 29%. По итогам первых восьми месяцев 2024 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию 705,5 тыс. автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как утверждают эксперты, китайские автомобили к концу 2024 года могут подорожать на 300 тысяч рублей. При этом уже сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

Как сегодня себя чувствует авторынок?

Кто является лидером рынка легковых автомобилей в России?

Какой объем на российском авторынке приходится на китайских производителей?

Как сильно изменились цены за последний год?

Ожидать ли серьезного подорожания?

Как меняется рынок поддержанных авто?

Сколько сегодня стоит поддержанный автомобиль?

Какова ситуация на ранке запчастей и комплектующих?

Участники пресс-конференции:

Николай Иванов - Директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ;

- Директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ; Андрей Каменский - Директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон;

- Директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон; Сергей Удалов – Главный редактор сайта АВТОСТАТ;



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

