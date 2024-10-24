«Рынок бодрый»: Toyota, KIA и Honda стали лидерами по продажам среди авто с пробегом

Его коллега, директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ, Николай Иванов рассказал в пресс-центре НСН, что средняя цена авто с пробегом составляет 2,2 млн рублей.

«В Рольф средняя цена поддержанных авто составляет 2,1-2,2 млн рублей, а если говорить про автомобили по параллельному импорту, то 6,5 млн. По-прежнему наблюдается рост интереса к иномаркам, которые покинули Россию. Однако таких машин в хорошем состоянии все меньше и меньше, они дорожают ежегодно на 20%-25%», - отметил он.

В свою очередь, директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон Андрей Каменский в пресс-центре НСН рассказал о растущем количестве китайских машин, сдаваемых по программе трейд-ин.

«Стоимость автомобилей с пробегом за 9 месяцев составила 2 млн 560 тысяч рублей, но у нас больше автомобилей премиум сегмента. Рынок авто с пробегом сегодня бодро себя чувствует. У нас рынок поддержанных авто плотно завязан со сдачей авто в трейд-ин. Лидерами являются – KIA, Honda, Nissan. Это и рейтинг сдаваемых авто, и самых продаваемых. Также наблюдается любопытных тренд - в начале следующего года количество сдаваемых китайских авто обгонит Mitsubishi», - поделился он.

Ранее Каменский в пресс-центре НСН заявил, что покупатели в октябре сдавали европейские автомобили премиум класса и меняли их на китайские авто.

