Лояльность к «китайцам»: Автодилеры ожидают повышенных продаж в октябре
Доля китайских автомобилей на рынке не превышает 10%, однако покупатели стали к ним более лояльны, заявил в пресс-центре НСН Андрей Каменский.
Сентябрь стал рекордным по продажам автомобилей, несмотря на подорожание до 250 тысяч рублей, также ожидается хороший спрос и в октябре. Об этом в пресс-центре НСН заявил директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон Андрей Каменский.
«В сентябрь перешли клиенты из начала октября. Все боялись подорожания, и оно все равно случилось - до 250 тысяч рублей в зависимости от марки. Но спрос догоняет, клиенты понимают, что машины еще есть на складах старой партии, ввезенной до 1 октября, и стараются сделать покупку. Мы ожидаем в октябре оживление», - отметил он.
По его словам, покупатели становятся более лояльны к китайским маркам автомобилей.
«Доля автомобилей китайского автопрома из параллельного импорта значительно упала, цифра не превышает 10% от общего объема. Стоимость нового покупаемого автомобиля в Авилоне за 2024 году дешевеет, по сравнению с прошлым годом. Это связано и миксом китайских автомобилей, которые приходят, и с тем, что доля дорогих авто по параллельному импорту вымывается, и потребитель уже позитивно реагирует на китайские бренды», - отметил он.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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