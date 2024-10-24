Лояльность к «китайцам»: Автодилеры ожидают повышенных продаж в октябре

Сентябрь стал рекордным по продажам автомобилей, несмотря на подорожание до 250 тысяч рублей, также ожидается хороший спрос и в октябре. Об этом в пресс-центре НСН заявил директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон Андрей Каменский.

«В сентябрь перешли клиенты из начала октября. Все боялись подорожания, и оно все равно случилось - до 250 тысяч рублей в зависимости от марки. Но спрос догоняет, клиенты понимают, что машины еще есть на складах старой партии, ввезенной до 1 октября, и стараются сделать покупку. Мы ожидаем в октябре оживление», - отметил он.

По его словам, покупатели становятся более лояльны к китайским маркам автомобилей.