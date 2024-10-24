«Lada, Haval, Chery»: В Автостате назвали самые продаваемые марки авто в РФ

Автомобили марки Lada являются бесспорными лидерами по продажам (27%), а вместе с китайскими марками Haval и Chery они занимают более половины рынка от всех продаж. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин.

«Сентябрь был рекордным - было зарегистрировано порядка 49 тысяч новых машин. По октябрю прогнозы на замедление рынка, так как растет стоимость кредитов, сокращается количество людей, способных досрочно купить автомобиль. Lada является бесспорным лидером по продажам, она занимает порядка 27% рынка, а на китайские бренды приходится около 60%, к которым мы также можем отнести Москвич, так как он частично китайский. На Lada, Haval и Chery приходится более 50% рынка. Около 90% рынка - это автомобили категории масс-маркет, а премиум класс - 10%», - рассказал он.