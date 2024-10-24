«Lada, Haval, Chery»: В Автостате назвали самые продаваемые марки авто в РФ
Лидером продаж премиального сегмента автомобилей среди «китайцев» является Exeed, а суммарно китайские марки занимают 60% рынка, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Ярыгин.
Автомобили марки Lada являются бесспорными лидерами по продажам (27%), а вместе с китайскими марками Haval и Chery они занимают более половины рынка от всех продаж. Об этом в пресс-центре НСН рассказал заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин.
«Сентябрь был рекордным - было зарегистрировано порядка 49 тысяч новых машин. По октябрю прогнозы на замедление рынка, так как растет стоимость кредитов, сокращается количество людей, способных досрочно купить автомобиль. Lada является бесспорным лидером по продажам, она занимает порядка 27% рынка, а на китайские бренды приходится около 60%, к которым мы также можем отнести Москвич, так как он частично китайский. На Lada, Haval и Chery приходится более 50% рынка. Около 90% рынка - это автомобили категории масс-маркет, а премиум класс - 10%», - рассказал он.
Говоря о премиум марках автомобилей, Ярыгин отметил, что на первом месте идет китайский Exeed.
«Среди китайских автомобилей к премиум маркам мы относим Exeed - он является лидером премиум сегмента, второе место у Tank. А среди европейцев - это BMW, Mercedes, но продажи стали меньше, а стоимость выросла в два раза по сравнению с прошлыми годами», - рассказал он.
Ранее китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за возможных терактов
- Футбольные сборные России и Сирии проведут товарищеский матч 19 ноября
- В МИД опровергли данные о секретных приложениях к договору России и КНДР
- Захарова заявила, что генсека ООН внесли в базу «Миротворец»
- Умер сооснователь театра «Колесо» народный артист РФ Евгений Князев
- СМИ: Индия предупредила Шри-Ланку о возможных терактах в отношении туристов
- Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
- Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
- В центре Москвы две машины врезались в ресторан в результате ДТП
- СМИ: Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru