«Двигать экономику»: В автомобильной отрасли рассказали, зачем поднимают утильсбор

«Ключевая причина, по которой поднимают утильсбор, это желание заставить зарубежных производители прийти на территорию России со своими технологиями на опустевшие заводы, которые исчисляются десятками, и вкладывать в производство. За счет этого они бы получали определенный уровень локализации, льготы и толкали нашу экономику и производство», - отметил он.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин в пресс-центре НСН заявил, что лидером продаж премиального сегмента автомобилей среди «китайцев» является Exeed, а суммарно китайские марки занимают 60% рынка.

