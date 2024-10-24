«Двигать экономику»: В автомобильной отрасли рассказали, зачем поднимают утильсбор
Утильсбор повышается, чтобы привлечь в Россию зарубежных производителей с их технологиями, заявил в пресс-центре НСН Николай Иванов.
В РФ поднимают утильсбор для того, чтобы заставить производителей прийти в Россию и открывать свои заводы здесь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.
«Ключевая причина, по которой поднимают утильсбор, это желание заставить зарубежных производители прийти на территорию России со своими технологиями на опустевшие заводы, которые исчисляются десятками, и вкладывать в производство. За счет этого они бы получали определенный уровень локализации, льготы и толкали нашу экономику и производство», - отметил он.
Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин в пресс-центре НСН заявил, что лидером продаж премиального сегмента автомобилей среди «китайцев» является Exeed, а суммарно китайские марки занимают 60% рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru