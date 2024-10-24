«Двигать экономику»: В автомобильной отрасли рассказали, зачем поднимают утильсбор

Утильсбор повышается, чтобы привлечь в Россию зарубежных производителей с их технологиями, заявил в пресс-центре НСН Николай Иванов.

В РФ поднимают утильсбор для того, чтобы заставить производителей прийти в Россию и открывать свои заводы здесь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.

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«Ключевая причина, по которой поднимают утильсбор, это желание заставить зарубежных производители прийти на территорию России со своими технологиями на опустевшие заводы, которые исчисляются десятками, и вкладывать в производство. За счет этого они бы получали определенный уровень локализации, льготы и толкали нашу экономику и производство», - отметил он.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин в пресс-центре НСН заявил, что лидером продаж премиального сегмента автомобилей среди «китайцев» является Exeed, а суммарно китайские марки занимают 60% рынка.

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ФОТО: РИА Новости
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