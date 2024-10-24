«Дешевле не будет»: Россиян призвали покупать авто по старому утильсбору

Тренда, когда цена на автомобиль определенного года выпуска снижается из года в год, уже не будет, а к зиме цены только повысятся, заявил в пресс-центре НСН Николай Иванов.

Новогодних скидок не ожидается, наоборот, будет повышение цен из-за нового утильсбора, поэтому дешевле будет приобрести автомобиль, завезенный в РФ по-старому утильсбору. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.

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«Все будет зависеть от затоваривания складов. Уже нет тренда, когда автомобиль перешагивает в следующий год - когда машина «дисконтируется» в зависимости от года выпуска. Мы ожидаем повышение утильсбора. Самый правильный момент, если вы хотите сэкономить, это сейчас пойти и найти автомобиль, который был завезен по старому утильсбору. Таких авто на складах дилеров по-прежнему достаточно. Они будут точно дешевле чем-то, что будет декабре и январе», - рассказал он.

Ранее директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон Андрей Каменский в пресс-центре НСН заявил, что покупатели в октябре сдавали европейские автомобили премиум класса и меняли их на китайские авто.

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ФОТО: РИА Новости
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