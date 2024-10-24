«Классная динамика»: Продажи автомобилей в России выросли на 60%
Лидером продаж на российском рынке за 2024 год остается Lada (20%), а также Haval, Chery, Exeed и Geely, заявил в пресс-центре НСН Николай Иванов.
За девять месяцев 2024 года продажи автомобилей выросли на 60%, было продано 1 млн 150 тысяч автомобилей, заявил в пресс-центре НСН директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.
«По итогам девяти месяцев мы видим классную динамику по отношению к 2023 году, рынок растет на 60%. Если говорить в абсолютном выражении, то рынок за этот период составил 1 млн 150 тысяч автомобилей. Мы полагаемся на аналитику коллег с регистрации и автостата. Лидер рынка - Lada, у которой доля более 20%, и конечно же такие марки, как Haval, Chery , Exeed и Geely. Сентябрь действительно рекордный, объем продаж больше 150 тысяч автомобилей», - рассказал он.
Ранее китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль, передает CarNewsChina, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превысил 117 млрд рублей
- «Lada, Haval, Chery»: В Автостате назвали самые продаваемые марки авто в РФ
- В аэропортах Турции подняли уровень угрозы из-за возможных терактов
- Футбольные сборные России и Сирии проведут товарищеский матч 19 ноября
- В МИД опровергли данные о секретных приложениях к договору России и КНДР
- Захарова заявила, что генсека ООН внесли в базу «Миротворец»
- Умер сооснователь театра «Колесо» народный артист РФ Евгений Князев
- СМИ: Индия предупредила Шри-Ланку о возможных терактах в отношении туристов
- Россиянка Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио
- Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru