«Классная динамика»: Продажи автомобилей в России выросли на 60%

Лидером продаж на российском рынке за 2024 год остается Lada (20%), а также Haval, Chery, Exeed и Geely, заявил в пресс-центре НСН Николай Иванов.

За девять месяцев 2024 года продажи автомобилей выросли на 60%, было продано 1 млн 150 тысяч автомобилей, заявил в пресс-центре НСН директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.

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«По итогам девяти месяцев мы видим классную динамику по отношению к 2023 году, рынок растет на 60%. Если говорить в абсолютном выражении, то рынок за этот период составил 1 млн 150 тысяч автомобилей. Мы полагаемся на аналитику коллег с регистрации и автостата. Лидер рынка - Lada, у которой доля более 20%, и конечно же такие марки, как Haval, Chery , Exeed и Geely. Сентябрь действительно рекордный, объем продаж больше 150 тысяч автомобилей», - рассказал он.

Ранее китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль, передает CarNewsChina, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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