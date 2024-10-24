«Классная динамика»: Продажи автомобилей в России выросли на 60%

«По итогам девяти месяцев мы видим классную динамику по отношению к 2023 году, рынок растет на 60%. Если говорить в абсолютном выражении, то рынок за этот период составил 1 млн 150 тысяч автомобилей. Мы полагаемся на аналитику коллег с регистрации и автостата. Лидер рынка - Lada, у которой доля более 20%, и конечно же такие марки, как Haval, Chery , Exeed и Geely. Сентябрь действительно рекордный, объем продаж больше 150 тысяч автомобилей», - рассказал он.

Ранее китайская компания Chery представила свой первый летающий автомобиль, передает CarNewsChina, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

