Меняют Lexus на «китайцев»: Какие авто россияне привозят на трейд-ин

«Я составил топ-10 самых дорогих автомобилей за октябрь, которые сдавали клиенты и покупали китайские автомобили. Самый дорогой автомобиль, который сдали в октябре, – это Lexus LX стоимостью 8,5 млн рублей, его поменяли на китайский электрический автомобиль Rising. На втором месте - Mercedes-Benz GLC, его сдали за 7 млн рублей, далее идет BMW X7 - более 7 млн, на четвертом месте Volvo XC90 – более 6,5 млн рублей, а замыкает топ-10 Zeekr 001, который сдали за 5 млн рублей и поменяли на Avatr», - рассказал он.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин в пресс-центре НСН заявил, что автомобили марки Lada являются бесспорными лидерами по продажам (27%), а вместе с китайскими марками Haval и Chery они занимают более половины рынка от всех продаж.

