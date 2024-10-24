Меняют Lexus на «китайцев»: Какие авто россияне привозят на трейд-ин
В октябре покупатели меняли Lexus LX за 8,5 млн рублей на китайский электрический автомобиль Rising, заявил в пресс-центре НСН Андрей Каменский.
Покупатели в октябре сдавали европейские автомобили премиум класса и меняли их на китайские авто. Об этом в пресс-центре НСН заявил директор по маркетингу Автомобильной группы Авилон Андрей Каменский и предоставил свой рейтинг таких марок.
«Я составил топ-10 самых дорогих автомобилей за октябрь, которые сдавали клиенты и покупали китайские автомобили. Самый дорогой автомобиль, который сдали в октябре, – это Lexus LX стоимостью 8,5 млн рублей, его поменяли на китайский электрический автомобиль Rising. На втором месте - Mercedes-Benz GLC, его сдали за 7 млн рублей, далее идет BMW X7 - более 7 млн, на четвертом месте Volvo XC90 – более 6,5 млн рублей, а замыкает топ-10 Zeekr 001, который сдали за 5 млн рублей и поменяли на Avatr», - рассказал он.
Ранее заместитель начальника отдела аналитики сайта АВТОСТАТ Дмитрий Ярыгин в пресс-центре НСН заявил, что автомобили марки Lada являются бесспорными лидерами по продажам (27%), а вместе с китайскими марками Haval и Chery они занимают более половины рынка от всех продаж.
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