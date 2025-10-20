21.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Камушки в цене. Откуда появилась мода и массовый спрос на инвестиционные бриллианты?»

Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь–сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом.

Напомним, что в 2024 году заместитель министра финансов Алексей Моисеев советовал россиянам хранить сбережения в золоте и инвестиционных бриллиантах. Он подчеркнул, что доллар теряет привлекательность, а драгоценные активы остаются устойчивыми к инфляции.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Финансист, инвестиционный советник Игорь Файфман.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как сегодня работает рынок драгоценных металлов?

Почему россияне «прячут» деньги в драгоценных камнях?

В чем сегодня выгоднее хранить деньги россиянам?

Как курс валюты влияет на спрос драгоценных металлов?

Чем отличаются вложения в золото от вложений в бриллианты?

Сколько россиян сегодня вкладывают в инвестбриллианты и в ювелирные украшения?

Насколько выгодны вложения в инвестбриллианты?

Как на них формируется цена?

Какие риски вложений в инвестбриллианты?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



