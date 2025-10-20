21.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Камушки в цене. Откуда появилась мода и массовый спрос на инвестиционные бриллианты?»
Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь–сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом.
Напомним, что в 2024 году заместитель министра финансов Алексей Моисеев советовал россиянам хранить сбережения в золоте и инвестиционных бриллиантах. Он подчеркнул, что доллар теряет привлекательность, а драгоценные активы остаются устойчивыми к инфляции.
Участники пресс-конференции:
- Президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина;
- Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- Финансист, инвестиционный советник Игорь Файфман.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Как сегодня работает рынок драгоценных металлов?
- Почему россияне «прячут» деньги в драгоценных камнях?
- В чем сегодня выгоднее хранить деньги россиянам?
- Как курс валюты влияет на спрос драгоценных металлов?
- Чем отличаются вложения в золото от вложений в бриллианты?
- Сколько россиян сегодня вкладывают в инвестбриллианты и в ювелирные украшения?
- Насколько выгодны вложения в инвестбриллианты?
- Как на них формируется цена?
- Какие риски вложений в инвестбриллианты?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
