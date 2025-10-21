Потерять 60% за десять минут: Инвестиции в крипту сочли хайпом

Криптовалюта - это хайп, лучше выбирать вечные ценности – золото и бриллианты, заявил НСН Игорь Файнман.

Одна фраза лидера США может обрушить рынок криптовалют на 60%, это самый волатильный инструмент, заявил финансист, инвестиционный советник Игорь Файнман в пресс-центре НСН.

«Мы видели, как одна фраза американского президента Дональда Трампа о том, что будут введены пошлины против Китая, привели к обрушению рынка криптовалют на 40-60%. Это бешеная волатильность. Через 10 минут можно потерять 60%. Ни золото, ни акции, ни бриллианты такую волатильность не дают. Криптовалюта - это хайп, я призываю быть очень осторожными с этим. Лучше выбирать вечные ценности – золото и бриллианты», - сказал он.

Россия обогнала Великобританию и стала крупнейшим в Европе рынком криптовалют по объему транзакций, следует из отчета аналитической компании Chainalysis.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КриптовалютаИнвесторы

Горячие новости

Все новости

партнеры