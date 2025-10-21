Инвестор раскрыл, сколько можно заработать на покупке бриллиантов
В инвестиционные бриллианты вкладывают свои деньги менее 1% россиян, заявил НСН Игорь Файнман.
При покупке правильного бриллианта доходность доходит до 30% годовых в период до пяти-десяти лет, заявил финансист, инвестиционный советник Игорь Файнман в пресс-центре НСН.
«При покупке правильного камня доходность может приближаться к 30% годовых на длинном временном цикле. Не за год, так как волатильность есть. Нужна грамотная консультация специалистов. Доходность такая получается на протяжении пяти-десяти лет. Чтобы купить естественный камень, потребуются десятки миллионов рублей. Поэтому рекомендация от Минфина инвестировать в бриллианты немного преувеличена. В инвестиционные бриллианты вкладывают свои деньги менее 1% россиян», - рассказал он.
Сегодня самыми ценными являются исторические украшения и розовые бриллианты, их можно считать инвестиционными, заявила президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН.
