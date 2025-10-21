Инвестиции в бриллианты назвали «катастрофой» из-за нюансов рынка РФ
Ярослав Кабаков заявил НСН, что искусственные камни сегодня в 10 раз дешевле, а в России зачастую сложно отличить «оригинал».
В России инвестиции в бриллианты нельзя назвать выгодными из-за особенностей рынка, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«В мире происходит революция с точки зрения искусственных алмазов. На российском рынке не хватает экспертизы в этом смысле. Да, есть мода дарить помолвочные кольца с большим бриллиантом. Раньше они стояли пару десятков тысяч долларов. А сейчас цены в 10 раз меньше, если говорим про искусственные камни. В России есть замечательные марки украшений с искусственными камнями. При этом с экспертизой катастрофа, никогда не знаешь, что покупаешь на самом деле. Поэтому инвестиционные камни – это сильно сказано, можно влететь даже просто при покупке в рознице. Поэтому для российского сегмента этот тип инвестиций катастрофичен», - отметил он.
Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь–сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом.
Напомним, что в 2024 году заместитель министра финансов Алексей Моисеев советовал россиянам хранить сбережения в золоте и инвестиционных бриллиантах. Он подчеркнул, что доллар теряет привлекательность, а драгоценные активы остаются устойчивыми к инфляции.
