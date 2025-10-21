Исторические украшения назвали самыми ценными для инвесторов

Сегодня самыми ценными являются исторические украшения и розовые бриллианты, их можно считать инвестиционными, заявила президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН.

«Инвестиционные камни начинаются от двух карат и даже выше сейчас. Если говорить о повышенной маржинальности, это редкие и уникальные камни, исторические украшения. Мы видим и слышим часто, как продаются коллекции. Например, розовый бриллиант сегодня считается уникальным, стоимость за карат составляет три миллиона долларов. Да, это инвестиции. А то, что мы видим в магазине, это некое сбережение средств, сохранения денег», - отметила она.

Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь–сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом.

