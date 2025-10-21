Найдут через 150 лет: Ограбление Лувра назвали «заказом»
То, что было украдено, всплывет в коллекциях через 100-150 лет, все это найдет своих теневых владельцев, заявил НСН Игорь Файнман.
Черный рынок эффективно работает, поэтому ограбление Лувра можно считать заказом, а украшения «всплывут» теперь только через 100-150 лет, заявил финансист, инвестиционный советник Игорь Файнман в пресс-центре НСН.
«Мошенники, которые устроили ограбление Лувра, делали это не в надежде, что их кто-то поймает. Поэтому можно сделать вывод, что черный рынок существует и работает очень эффективно. Поэтому то, что было украдено, всплывет в коллекциях через 100-150 лет. Все это найдет своих теневых владельцев, эти предметы будут куплены за бешеные деньги. Это был заказ, невозможно просто так собраться и ограбить Лувр», - отметил он.
По данным СМИ, злоумышленники за считанные минуты похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Они воспользовались автокраном, затем разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон» в костюмах рабочих.
