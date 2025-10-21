Искусственные камни вытеснят бриллианты из России, Китая и США
Ярослав Кабаков заявил НСН, что добыча бриллиантов сокращается, скоро стоит ожидать дефицита.
Спрос на бриллианты в России вырос за счет закупки камней со стороны государства, заявил финансист, инвестиционный советник Игорь Файнман в пресс-центре НСН.
«Компания «Алроса» является лидером по производству бриллиантов в РФ, мы можем объяснить повышение спроса. Гохран начал покупать бриллианты, это помогло росту на фоне санкций и захвата рынка искусственными камнями. Ситуация на рынке инвестиционных бриллиантов целом близка к катастрофе», - отметил он.
Со своей стороны директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков добавил, что больше всего на рынок влияют искусственные камни.
«Искусственный камень вошел в розницу, особенно в США и Китае. Это очень сильно дестабилизировало стоимость бриллиантов. Они сильно просели, последние два года наблюдаем сильную стагнацию. Многие добывающие истории в мире сокращают добычу, мы должны через какое-то время прийти к дефициту, что повысит цены. Но потенциал искусственных камней пока реализован не в полной мере», - пояснил он.
Сегодня самыми ценными являются исторические украшения и розовые бриллианты, их можно считать инвестиционными, заявила президент Ассоциации Национальные ювелирные бренды России, главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в пресс-центре НСН.
