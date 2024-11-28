28.11.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «К-Рор в России: В чем секрет успеха корейской культуры?»

Южнокорейская музыка – k-pop – набирает популярность во всем мире, в том числе в России. Подростки и молодежь увлекаются корейской культурой и изучают язык, чтобы смотреть шоу и слушать музыку в оригинале. Общая аудитория поклонников k-pop в соцсети «ВКонтакте» только в 2022 году превысила 9,1 млн, а число тематических сообществ составило более 1,5 тыс. В основном интерес к k-pop проявляли девушки, на них приходится 85% всей аудитории тематических пабликов, средний возраст подписчиков составил от 18 до 24 лет. Российские маркетплейсы, музыкальные стриминги и книжные сети также отмечают, что интерес граждан к товарам, связанным с южнокорейской поп-культурой, заметно вырос (в 2.8 раза по сравнению с прошлым годом). Россияне покупают музыкальные альбомы k-pop-исполнителей, их биографии, атрибутику с изображением любимых групп, а также учебники корейского языка. Отечественные промоутеры интересуются возможностями сотрудничества с k-pop-исполнителями. Такой интерес эксперты связывают с доступностью k-pop на фоне потери западных новинок.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько в России популярна корейская культура (музыка, искусство и тд)?

Почему подростки так интересуются k-pop музыкой, корейским языком и фильмами?

Чем отличаются фанаты корейской культуры от других?

Как Корея влияла на события в концертной и ивент индустрии России в 2024 году?

В чем уникальность корейских артистов?

Какими корейскими мероприятиями запомнился 2024 год в России?

Какие планы по корейским ивентам в России уже есть на 2025 год?

Участники пресс-конференции:

● Анастасия Зубарева, основательница Aigoo Russia;

● Мария Зарецкая, основательница The Staff Event;

● Мария Осетрова, научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



