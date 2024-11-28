Омолаживающий k-pop: Поклонники южнокорейской музыки больше следят за внешностью
Поклонники k-pop со временем начинают выглядеть младше своего возраста, потому что следят за собой по примеру своих кумиров, сказала в пресс-центре НСН Анастасия Зубарева.
Поклонники южнокорейской музыки (k-pop) со временем начинают уделять больше внимания уходу за собой, следят за модой и развивают свои творческие способности, заявила в пресс-центре НСН основательница Aigoo Russia Анастасия Зубарева.
«Увлечение k-pop дает огромные вариации путей для развития своих талантов: кто-то уходит в танцы, кто-то начинает петь, кто-то становится блогером, кто-то начинает увлекаться изучением других языков и становится более открытым другим культурам, кто-то начинает себя пробовать в организации чего-то. Это все способствует собственному творческому развитию. Почти все, кто начинают увлекаться k-pop, начинают выглядеть младше своего возраста. Это происходит потому, что люди больше внимания обращают на свою внешность, начинают увлекаться модой. Сейчас во всем мире популярна корейская косметика, а в самой Корее особое отношение к коже. Поклонники уделяют особое внимание уходу за собой», - сказала собеседница НСН.
Ранее научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова заявила НСН, что российские поклонники южнокорейской музыки (k-pop) являются самыми активными из всех европейских, а их число за 2023 год выросло на 39%.
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